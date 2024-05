Perché Chiesa può lasciare la Juventus: il nodo rinnovo e la scelta di Motta

In attesa dell'annuncio di Thiago Motta come nuovo allenatore,. L'esterno d'attacco classe '97 ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e sta valutando il suo futuro. Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra i dirigenti della Juventus e l'agente del giocatore Fali Ramadani, se le parti non dovessero avvicinarsi tra richiesta e offerta non è escluso che il giocatore possa lasciare la Juve a fine stagione.- L'idea del club è quella di rinnovare per un'altra stagione allungando la scadenza al 2026 per avere più forza sul mercato, la società è pronta ad andare incontro alle richieste del giocatore ma senza sforare il budget previsto per gli stipendi.se la società dovesse decidere di farlo partire. Federico sarà uno dei nomi più caldi sul mercato, a metà giugno andrà all'Europeo e sarà tenuto sotto osservazione dalla Juve ma non solo.

- In passato per Chiesa c'era stato un interesse da parte del Bayern Monaco, oggi in prima fila c'è la Roma di Daniele De Rossi e del nuovo ds giallorosso Florent Ghisolfi.: l'ex Fiorentina piace molto ad Antonio Conte che sta discutendo i dettagli per sedersi sulla panchina azzurra, con Manna alla finestra per capire se affondare il colpo.