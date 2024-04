Juventus: Thiago Motta vicino, ma il Milan non molla la pista

15 minuti fa



Thiago Motta è conteso da Juventus e Milan. È lotta serrata tra queste due big italiane, convinte di puntare sul tecnico del Bologna, a un passo dalla qualificazione in Champions League. In scadenza di contratto con il club felsineo, l'ex centrocampista nerazzurro non si è ancora sbilanciato sul proprio futuro, nonostante le voci che – come riporta Tuttosport - lo avvicinano da tempo alla panchina bianconera, con il quale ha un accordo di massima.



Il Bologna, per l’allenatore italo-brasiliano - è una grande sfida e gli tornerebbe utile per farsi le ossa, dall'altra parte però la Vecchia Signora è molto vicina a ingaggiarlo, corrispondendo alle alte ambizioni del tecnico. Nel mentre, il club rossonero sta provando a recuperare terreno perché ritenuto tra i più validi sostituti di Stefano Pioli, seppur Lopetegui sia considerato in pole position.