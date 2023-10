Juventus-Torino (sabato 7 ottobre con calcio d'inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per l'ottava giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida al terzo posto in classifica con 14 punti, 5 in più degli ospiti.



LE ULTIME - Chiesa e Vlahovic sono in dubbio. Allegri deve già fare a meno degli infortunati De Sciglio e Alex Sandro oltre a Pogba, sospeso per doping. Dall'altra parte Juric spera di recuperare Sazonov visto che in difesa non può già contare su Buongiorno e Djidji oltre agli esterni Vojvoda e Soppy.



PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric.