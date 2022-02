FORMAZIONI UFFICIALI

Neanche il tempo di archiviare le coppe europee ed ecco che torna la Serie A. E subito con una super partita,(fischio d'inizio alle 20.45, diretta Dazn). Allo Stadium la squadra di, che anticipa al venerdì per l'impegno in Champions martedì contro il, prova a ripartire dopo il pareggio acciuffato nel finale contro l'Atalanta. I granata sono reduci da un pareggio e due sconfitte, non vincono dal 15 gennaio contro la Sampdoria.Per l'occasionerecupera dal 1' minuto il Gallo. Sarà lui a sfidare il nuovo super tridente della Juve:A centrocampo Allegri si affida acone il jolly. In difesa, out Bonucci e Chiellini, spazio per De Ligt e Rugani.: Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.