Sono passate solamente due anni da quando Jacopo Segre aveva fatto infuriare i tifosi del Torino per uno scambio di maglie con Paulo Dybala dopo un derby perso. Ora la storia si è ripetuta. Questa volta il protagonista è il terzino Brian Bayeye che, dopo il 4-2 dell'Allianz Stadium, ha scambiato la proprio maglia con Paul Pogba e ha postato la foto sulle proprie storie Instagram.



Pochi istanti dopo il post è stato cancellato ma la foto ha fatto in fretta il giro del social facendo infuriare (e non poco) i tifosi granata.