Dusan Vlahovic dopo il digiuno di Bergamo vuole tornare subito protagonista nel primo derby di Torino della sua carriera. Dall’altra parte della barricata potrebbe essere invece l’ultima stracittadina della carriera per Andrea Belotti, lontano dal rinnovo di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Per i betting analyst, il favorito nel duello tra bomber che avrà luogo venerdì sera all’Allianz Stadium è il serbo della Juventus, in quota a 2,25 contro il 4 dell’attaccante azzurro. Cerca un altro gol pesante contro i granata Juan Cuadrado, offerto a 6, mentre sale a 7 Rolando Mandragora, ex del match – per lui una sola presenza in bianconero nel 2017 – passato nel gennaio 2021 dalla Juventus, che ne deteneva il cartellino, al Toro.