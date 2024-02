Juventus, torna di moda un vecchio pallino per il centrocampo

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un centrocampista di qualità da inserire in rosa al termine della stagione e in vista della prossima. Sono tanti, tantissimi, i nomi che Giuntoli e Manna stanno continuando ad osservare, ma dalla Spagna torna il nome di un vecchio pallino trattato addirittura all'inizio della passata estate di mercato.



Si tratta di Maurits Kjaergaard, centrocampista danese, mancino di piede, fisicamente importante dato che è alto 1 metro e 92 di proprietà del Red Bull Salisburgo con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2026. Trattato in passato anche da Milan, Inter e Napoli, ha all'attivo 17 presenze 2 gol e 7 assist fra Bundesliga austriaca e Champions League, ma è stato fermato nel corso dell'annata da un lungo problema alla spalla da cui è da poco guarito.