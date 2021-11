In Inghilterra guardano con interesse il rinnovo Matthijs De Ligt con la Juventus. La dirigenza bianconera vuole estendere il contratto del difensore olandese fino al 2025 e abbassare la clausola rescissoria di 120 milioni di euro. Secondo il Daily Express l'abbassamento della clausola darebbe speranza a Chelsea e Manchester United per un tentativo la prossima estate. Le dichiarazioni di Raiola in merito al futuro del calciatore sono state chiare dicendo: "Se ne parla a maggio". Intanto Chelsea e Man United sono alla finestra, in compagnia del Barcellona, che cercano un rinforzo giovane e di valore.