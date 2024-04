Juventus, triplo obiettivo per l'attacco

45 minuti fa

La Juventus del futuro ripartirà da un super colpo in attacco che possa affiancare soprattutto Dusan Vlahovic e, se rinnoverà, anche Federico Chiesa. Oltre al già bloccato Felipe Anderso Cristiano Giuntoli sta dando la caccia a un 9 puro con 3 obiettivi chiari davanti a sé.



Il primo nome porta a un intreccio di mercato con il Milan e risponde al nome di Joshua Zirkzee, pupillo di Thiago Motta (non a caso candidato a prendere il posto di Allegri) e per cui la valutazione parte da 40 milioni di euro. Secondo Tuttosport piace Victor Boniface, centravanti 23enne che sta portando avanti una stagione monstre insieme al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. E infine, non va dimenticato l'obiettivo forse più low cost, ma anche il più raggiungibile che risponde al nome di Mateo Retegui del Genoa.