Juventus, tutta le verità tra Bremer e il Manchester United: c'è il prezzo

Senza Gleison Bremer è tutta un’altra Juventus, almeno dal punto di vista difensivo. Meno solida e sicura come a Verona dove il brasiliano aveva scontato un turno di squalifica. Non a caso il difensore brasiliano è lo juventino più impiegato della rosa: 2.244 minuti in 25 presenze su 27 gare totali tra campionato e Coppa Italia.Il 27 dicembre scorso Bremer ha rinnovato con la Juventus fino al 2028. È diventato un pilastro, costantemente tra i migliori in campo e una certezza assoluta, guadagnandosi l'affetto dei tifosi e la fiducia di tutti. Un affetto che lo motiva a fare sempre meglio con la maglia bianconera.- Chiaramente un difensore dal rendimento di Bremer non può che avere tanti estimatori specialmente in Premier League. Bremer piace molto al Manchester United, un’idea che può diventare concreta la prossima estate.