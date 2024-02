L’orchestra dell’Atalanta ha composto la sua sesta sinfonia in casa contro il Sassuolo e ora la Champions League diventa un obiettivo reale e concreto. La squadra allenata da Gasperini sta valorizzando ogni elemento della rosa, da quelli più utilizzati a quelli meno, ed è questo il fattore che può fare la differenza nel rush finale. La stella polare nerazzurra resta, però, Koopmeiners.Contro il Sassuolo Teun ha trovato il gol numero 7 di una stagione che lo può consacrare definitivamente. Sempre più uomo squadra a 360 gradi, in campo e fuori. È proprio questo aspetto che lo rende diverso dalla media: giocatore forte e leader quando serve.- La Juventus ha tenuto vivi i contatti con l’Atalanta anche nelle ultime settimane, Koopmeiners resta il grande obiettivo per l’estate. La Dea però ha già ribadito di non avere necessità di cassa e che sarebbe pronta a cedere l’olandese solo dinanzi a un’offerta davvero indecente. Quale? Superiore ai 60 milioni di euro. Ora tocca alla Vecchia Signora studiare la prossima mossa.