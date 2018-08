La Seconda Squadra per la Juve è realtà. Con questo il comunicato il club ha ufficializzato la partenza del progetto, dalla Lega Pro.



"Un’altra grande novità nel mondo Juventus. Dal prossimo anno, infatti, il Club potrà contare su una seconda squadra, dal nome Juventus U23, che militerà nel campionato di Serie C, al via dal prossimo 25 agosto.



Il progetto si è concretizzato a seguito della procedura dei ripescaggi della Serie C, che ha visto la Juventus al primo posto nell’ordine di ammissione delle seconde squadre al campionato, secondo il ranking previsto dal regolamento federale.



I ragazzi della Juventus U23 hanno già iniziato il loro lavoro: si stanno allenando al JTC della Continassa"