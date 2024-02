Juventus-Udinese, la MOVIOLA LIVE: Milik colpito da Okoye, no rigore. Bremer salta il Verona

Redazione CM

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Juventus-Udinese, gara che chiude la 24esima giornata di Serie A:



JUVENTUS – UDINESE Lunedì 12/02 h. 20.45



ABISSO

VECCHI – MASTRODONATO

IV: GIUA

VAR: MARINI

AVAR: AURELIANO



38' - Bremer stende Samardzic al limite dell'area, giallo. Il brasiliano era diffidato, salterà la prossima contro il Verona.



23' - Okoye esce su Milik, colpisce il pallone e poi il polacco con i pugni: l'attaccante rimane a terra, non c'è nulla.



10' - Fallo troppo energico di Ehizibue su Chiesa, giallo per il giocatore dell'Udinese.