Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali: Milik contro Lucca

Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus e Udinese, che chiude il 24esimo turno di Serie A.



Allegri si affida alla coppia Milik-Chiesa in assenza di Vlahovic, out a causa di una noia fisica, per cercare di tenere il passo dell'Inter, che al momento dista 7 punti con la partita tra i nerazzurri e l'Atalanta ancora da recuperare. Linea mediana senza Alcaraz, che rimane a disposizione per un ingresso a gara in corso mentre i titolari sono Rabiot, Locatelli e McKennie, che a sua volta lascia spazio a Weah a destra con Cambiaso che trasloca a sinistra. Dietro, complice la squalifica di Danilo, riecco Alex Sandro che fa terzetto con Gatti e Bremer davanti a Szczesny.



All'Udinese manca Pereyra per squalifica, ma Cioffi può contare su Thauvin in forma per supportare Lucca in avanti. Samardzic e Lovric a dare qualità in mezzo e aiutare a staccarsi dalla zona retrocessione. Walace da perno e Zemura-Ehizibue sugli esterni, ancora Giannetti con Perez e Kristensen a proteggere la porta di Okoye.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik.



UDINESE: Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca.