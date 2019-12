Tutto facile per la Juve nel giorno della prima volta con il tridente da bar fin dal primo minuto. Poca roba questa Udinese, ciò nonostante l'esame è stato superato a pieni voti. Scatenati Higuain, Ronaldo e Dybala, dietro Demiral ha giganteggiato. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Juventus-Udinese 3-1



Juventus

Buffon 6,5: Szczesny dà forfait al mattino, lui si avvicina a una sola partita dal record di presenze in serie A, nel secondo tempo para tutto quello che c'è da parare

Danilo 6: prestazione solida, con qualche sbavatura in più dei compagni

Demiral 7: giganteggia, secondo un'analisi prettamente tecnica sembra scontata la scelta su chi debba partire tra lui e Rugani

Bonucci 6,5: gol del 3-0 a coronare una prestazione dove non è costretto a faticare particolarmente (31' s.t. De Ligt s.v.)

De Sciglio 6,5: chiude con puntualità, si sovrappone con qualità

Rabiot 6,5: forse la miglior prestazione da quando è arrivato alla Juve

Bentancur 7: ha una marcia in più di tutti i centrocampisti in campo

Matuidi 6: copre le spalle a Ronaldo

Dybala 7: ago della bilancia, tiene uniti con i reparti con corsa e classe. Ammette il controllo col braccio che vanifica una prodezza meravigliosa, paga comunque con il giallo. Ci riprova a inizio ripresa con un pallonetto che bacia la traversa (30' s.t. Bernardeschi s.v.)

Higuain 7,5: recupera anche a ridosso dell'area bianconera se necessario, dialoga con Ronaldo e Dybala che è uno spettacolo (35' s.t. Douglas Costa s.v.)

Ronaldo 8: CR7 è tornato, con Higuain e Dybala si diverte anche di più



All. Sarri 7: stavolta si lascia andare al tridente, il problema è degli altri non della Juve.



Udinese

Musso 6,5: fa quel che può

De Maio 5: Ronaldo agisce dalle sue parti, brutta storia

Troost-Ekong 5: è per vie centrali che la Juve sfonda

Nuytinck 5: lento e falloso

Ter Avest 5,5: perde il duello con De Sciglio

De Paul 5,5: non emerge dal nulla dell'Udinese (21' s.t. Wallace 6: minuti preziosi a livello individuale)

Mandragora 5: prova a fare filtro, senza successo

Fofana 5,5: la mette sul fisico, non funziona nemmeno questo

Stryger Larsen 5,5: sulla sinistra concede troppo spazio ai bianconeri (42' s.t. Nestorsvski 6: pochi minuti, sfiora subito il gol)

Okaka 5,5: ha almeno il merito di metterci un po' di cattiveria (16' s.t. Pussetto 6: entra quando la partita è finita da un pezzo, trova la zampata a tempo scaduto che vale il gol della bandiera)

Lasagna 5,5: non pervenuto per un tempo, nella ripresa ci prova ma va a sbattere puntualmente contro Demiral, Bonucci o Buffon.



All. Gotti 5: l'Udinese nemmeno ci prova contro la Juve, la salvezza non passerà da qui ma l'approccio è figlio di una mentalità sbagliata.