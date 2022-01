LE FORMAZIONI UFFICIALI

A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI GIANCARLO PADOVAN

Rialzarsi dopo la batosta Supercoppa. Lasfida l, fischio d'inizio alle ore 20.45 (diretta Sky e Dazn) per dimenticare il ko all'ultimo secondo contro l'Inter, l'errore di Alex Sandro, il Bonucci furioso. Testa di nuovo al campionato, dove i bianconeri sono reduci dalla vittoria in rimonta contro la Roma. Oggi allo Stadium arriva una Udinese in difficoltà per i tanti casi Covid, sconfitta 6-2 dall'Atalanta nell'ultima partita giocata: Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Arthur, McKennie, Bentancur; Kulusevski, Dybala; Kean.: Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.