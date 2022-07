La Juventus comunica che, a partire dalla stagione 2022/2023, l'organigramma bianconero si amplia con due nuove figure professionali che andranno a operare dalle prime squadre al settore giovanile:



Giovanni Andreini - Head of Performance.

Il ruolo dell'Head of Performance, nella sua essenza, è quello di supervisionare le diverse aree di performance del Club - scienze dello sport, medicina, forza e condizionamento, nutrizione e analisi - e di garantire le migliori performance di tutti i giocatori per affrontare gli sforzi richiesti dal gioco. Opererà verticalmente dalle Prime Squadre al Settore Giovanile.



Luca Maggiani - Club Referee Manager.

Juventus introduce all’interno del proprio staff una persona specializzata, che ha appena concluso il primo corso proposto dalla FIGC per tale figura, che svilupperà un progetto formativo a 360° dalle Prime Squadre alle Giovanili.