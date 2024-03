Juventus, UFFICIALE: firma fino al 2026 il portiere Radu

Primo contratto da professionista per Riccardo Radu. Il portiere classe 2007 ha firmato fino al 30 giugno 2026 con la Juventus. Fa parte della squadra Under 17 allenata da Claudio Rivalta ed è già alla sua nona stagione nel settore giovanile bianconero. In questa stagione ha giocato anche tre partite con la Primavera di Paolo Montero (in foto), che lo ha fatto esordire nella partita vinta 1-0 contro l'Inter a Vinovo lo scorso 14 gennaio.