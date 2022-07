Meno di un mese al kick-off della nuova stagione 2022/23. la Juve di Mister Massimiliano Allegri scenderanno in campo lunedì 15 agosto per affrontare all'Allianz Stadium il Sassuolo nel match valevole per la prima giornata di Serie A.



La preparazione in vista di questa nuova annata è ormai entrata nel vivo. La squadra, dopo aver chiuso una settimana molto intensa dal punto di vista del lavoro sul campo, è pronta per iniziarne un'altra che la vedrà protagonista negli USA ovviamente agli ordini dell'allenatore bianconero e del suo staff.



Andiamo a scoprire chi saranno i collaboratori che andranno a comporre lo staff tecnico della Prima Squadra:



Allenatore: Massimiliano Allegri



Vice Allenatore: Marco Landucci



Collaboratore Tecnico: Paolo Bianco



Collaboratore Tecnico: Aldo Dolcetti



Collaboratore Tecnico: Simone Padoin



Collaboratore Tecnico: Maurizio Trombetta



Resp. Prep. Atletica: Simone Folletti



Coll. Preparatore Atletico: Francesco Lucia



Coll. Preparatore Atletico: Enrico Maffei



Coll. Preparatore Atletico: Andrea Pertusio



Resp. Forza & Sport Science: Duccio Ferrari Bravo



Coll. Sport Science: Antonio Gualtieri



Prep. Portieri: Claudio Filippi



Coll. Prep. Portieri: Tommaso Orsini



Resp. Match Analysis: Riccardo Scirea



Coll. Match Analysis: Paolo Pettinato



Coll. Match Analysis: Domenico Vernamonte