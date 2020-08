Il mercato in uscita della Juve continua a muoversi, seppur con due operazioni "minori" comunicate direttamente dal club acquirente, il Mantova: si tratta di Claudio Zappa e Gianmaria Zanandrea.



"Attaccante classe 1997, Claudio Zappa è cresciuto nel Settore Giovanile del Lumezzane, trasferendosi alla Juventus nel 2015. Con la società piemontese ha collezionato 34 presenze nella formazione Primavera e 12 con l’U23. Claudio Zappa ha già avuto modo di confrontarsi con il campionato di Serie C, nel quale vanta 42 presenze totali archiviate con le maglie di Città di Pontedera, Pordenone, Pistoiese, Juventus U23 e Novara. Il bresciano arriva in biancorosso dopo aver giocato, durante l’ultima stagione, nel campionato di primo livello maltese con la maglia dello Sliema Wanderers.



Gianmaria Zanandrea, difensore centrale classe 1999, è cresciuto invece nelle giovanili del Vicenza per poi vestire le maglie di Genoa e Juventus nelle rispettive formazioni Primavera. Con i bianconeri ha quindi debuttato in Serie C, giocando 11 partite complessive tra campionato e Coppa Italia di Serie C.



Mantova 1911 accoglie Claudio Zappa e Gianmaria Zanandrea augurando loro un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa."