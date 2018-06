La notizia era nell'aria, adesso c'è anche l'ufficialità. Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini hanno rinnovato i rispettivi contratti con la Juventus. L'ex Wolfsburg si è legato al club bianconero fino al 2019, il neo capitano fino al 2020. Questo il comunicato sul sito ufficiale della Juve: "Fianco a fianco hanno lottato, hanno portato la Juventus nel #MY7H e alla storica quarta Coppa Italia consecutiva e ora continueranno, sempre l'uno fianco all'altro, a difendere con orgoglio, classe e passione i colori bianconeri. Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini hanno infatti rinnovato il proprio contratto che li lega alla Juventus. Barzagli, pilastro della retroguardia bianconera da 7 anni e mezzo di successi, ha esteso il proprio vincolo con la Juventus per un'altra stagione, fino al 2019. Chiellini, da 13 anni - una vita - simbolo di vittorie, emozioni, forza e valori continuerà a rappresentare la Juventus, da prossimo capitano, fino al 2020. 271 presenze e 2 gol da febbraio 2011 ad oggi: da sette anni e mezzo "La Roccia" - epiteto che lo rappresenta nel migliore dei modi - è un emblema di forza, tenacia, classe, costanza, e caparbietà, che hanno fatto di Andrea Barzagli un protagonista fondamentale della storia recente bianconera".



"Lealtà, voglia di non mollare mai, senso di appartenza alla maglia: sono alcuni dei principi che, da sempre, hanno ispirato le gesta in campo di Giorgio Chiellini; arrivato a Torino giovanissimo nel 2005, negli anni "Chiello" (455 presenze e la bellezza di 34 gol per lui in bianconero) è diventato non solo uno dei migliori difensori del panorama italiano ed europeo, ma anche un simbolo juventino al 100%, al punto da raccogliere l’eredità di Gianluigi Buffon come prossimo Capitano della Juventus. Insieme hanno condiviso battaglie infinite, hanno esultato e alzato al cielo 7 Scudetti consecutivi, 4 Coppe Italia di fila e 3 Supercoppe Italiane (loro che sono 2 dei "Magnifici Cinque" ad aver vissuto per intero e da protagonisti il ciclo del #MY7H). Insieme hanno disputato 185 partite in tutte le competizioni, vincendone 129 e perdendone solo 22, con una media punti altissima (2,3) e una media di reti subite bassissima (0,7). Insieme rimarranno un punto di riferimento imprescindibile, sia in campo che nello spogliatoio, per lottare, ancora una volta, #FinoAllaFine. Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini: la storia continua".