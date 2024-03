Juventus, un dirigente verso l'addio

Dopo sedici mesi di inibizione a causa del coinvolgimento della Juventus nel caso plusvalenze della scorsa stagione, Federico Cherubini potrebbe presto tornare al lavoro. Tuttavia, come riporta Tuttosport, entro un paio di mesi Cherubini potrebbe riprendere a pieno regime, proprio in tempo per la prossima stagione estiva. E sul mercato dirigenti, un club di Serie B avrete messo nel mirino l'ex direttore sportivo della Juventus.



Da Parma infatti è sempre più nitida la voce che vuole Federico Cherubini in pole position per il ruolo di direttore generale del club gialloblù destinato alla promozione in Serie A. Al momento in quel ruolo il club Ducale ha il belga Vaeyens, arrivato nel maggio scorso dal Brugge. Dopo una sola stagione al timone del club emiliano potrebbe esserci un nuovo avvicendamento nella scrivania da dg. Come riporta Tuttosport, Cherubini potrebbe dunque salutare il club bianconero, proprio come ha fatto Tognozzi negli scorsi mesi. A ottobre, infatti, il capo dell'area scouting ha deciso di intraprendere una nuova avventura ed è volato in Spagna al Granada per portare avanti un progetto interessante.