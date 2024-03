Cristiano Giuntoli sa che nella prossima estate lo attende un gran lavoro sul mercato per provare a costruire una Juventus competitiva per lo scudetto. Il primo passaggio sarà quello relativo alle uscite di quei giocatori che non rientrano più nei piani e dai quali ricavare un tesoretto utile per arrivare agli obiettivi già fissati come gli atalantini Koopmeiners ed Ederson.La buona stagione in viola sotto la guida di Italiano hanno rilanciato il centrocampista Arthur.di euro. Il brasiliano tornerà così alla Juventus senza però disfare le valige: c’è il Benfica tra i club interessati con il suo agente Pastorello che sta provando a mettere in piedi una possibile trattativa. Giuntoli spera di incassare almeno 15 milioni dalla sua cessione ma non esclude la possibilità di un nuovo prestito oneroso perché l’alto ingaggio è troppo vincolante.I prossimi saranno gli ultimi mesi a Torino di Kostic. Per l’esterno serbo si aprono le porte per una cessione all’estero:della scorsa estate. In questo caso Giuntoli non ha particolare fretta e spera in un grande Europeo di Filip con la sua Serbia per mantenere una valutazione simile al prezzo d’acquisto dall’Eintracht Francoforte