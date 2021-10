La tentazione è forte, i primi contatti sono partiti da diverse settimane.Con l’entourage dell’attaccante serbo i dialoghi si stanno incanalando sui binari giusti, poi gli uomini mercato bianconeri dovranno costruire una trattativa con la Fiorentina.La Fiorentina vorrebbe incassare una cifra superiore ai 60 milioni, sfruttando anche il forte interesse di Atletico Madrid e Manchester City.. Il principale obiettivo è il risanamento del bilancio, e per questo un grande acquisto necessiterà di una grande cessione. Con Dybala a un passo sal rinnovo e un de Ligt difficilmente piazzabile sul mercato, tutti gli indizi porterebbero a Kulusevski., il minutaggio raccolto fino ad oggi ha deluso profondamente l’ex Atalanta. Dejan piace molto in Inghilterra, Tottenham in primis, ma anche in Italia. La novità è cheCi sono rumours anche di un possibile inserimento come contropartita proprio per l’attaccante serbo ma la priorità di Kulusevski sarebbe quella di giocare in un club che militi in Champions League. Al momento niente di concreto, ma occhio alle sorprese: Kulusevski non è più incedibile per la Juventus.