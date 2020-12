Nella Juventus under 23 di Lamberto Zauri brilla la stella di Filippo Ranocchia. Nonostante sia solo un classe 2001, si può già parlare di un giovane-veterano. Cresciuto nel settore giovanile del Perugia, con il quale ha fatto l'esordio tra i professionisti il 30/03/2019 a 17 anni e 10 mesi, Ranocchia si sta imponendo con una serie di prestazioni da giocatore con enormi margini di miglioramento e prospettiva. Nel suo DNA c'è una tecnica sopraffina, calcia punizioni e calci d'angolo con entrambi i piedi, al quale abbina una buona struttura fisica. Il suo habitat naturale è la zona mediana del campo, assomiglia all'obiettivo Locatelli per movimenti e intelligenza tattica. Titolare inamovibile nell'undici bianconero, ieri è stato determinante nella vittoria sul campo della Pergolettese con un assist che fa il paio con il gol decisivo messo a segno contro la Giana Erminio. Mentalità da campione e prodezze in campo, il futuro del ragazzo umbro è roseo. E la Juve gongola per l'ennesimo giovane importante scovato grazie alla propria area scouting.