Juventus-Verona 2-1

Marcatori: 21' pt Veloso (V), 31' pt Ramsey (J); 4' st Ronaldo rig. (J)

Assist: 31' pt Ronaldo (J)

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey (16' st Khedira), Bentancur (6' st Pjanic), Matuidi; Cuadrado, Dybala (27' st Higuain), Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, De Ligt, Emre Can, Rugani, Rabiot, Bernardeschi. All. Sarri.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat (40' st Pazzini), Veloso, Lazovic; Zaccagni (27' st Tutino), Verre (14' st Pessina); Di Carmine. A disp. Berardi, Radunovic, Vitale, Henderson, Tupta, Danzi, Dawidowicz, Empereur, Adjapong. All. Juric.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

V.A.R.: Di Iorio di Vco.

Espulso: 49' st Kumbulla (V) per somma di ammonizioni

Ammoniti: 16' pt Kumbulla (V), 28' pt Rrahmani (V), 34' Faraoni (V)