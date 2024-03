Juventus verso Napoli, quanti dubbi per Allegri: più Chiesa di Yildiz, a centrocampo tocca a Miretti e Alcaraz

Nicola Balice

Assenze, tante e pesanti. Sono queste a condizionare le scelte di Max Allegri in vista della partita di domenica sera contro il Napoli. Sarà quindi una Juve inedita, a tratti sperimentale, soprattutto a centrocampo. Con tanti, forse troppi, dubbi. Il più chiacchierato è sempre lo stesso: Federico Chiesa o Kenan Yildiz per affiancare Dusan Vlahovic? Le gerarchie teoricamente dovrebbero essere chiare, pure il turco sembra aver perso quell'effetto sorpresa che faceva la differenza fino all'esclusione con l'Empoli, nel frattempo Chiesa ha smarrito ritmo e fiducia ma rimane il favorito per la maglia da titolare. Anche se in settimana ha saltato un allenamento pieno per un colpo subito da Alex Sandro in partitella. E poi: a centrocampo per far fronte alla doppia assenza di Adrien Rabiot e Weston McKennie ci sono in ballo diversi giovani, sono comunque Carlos Alcaraz e Fabio Miretti in rampa di lancio per giocare ai lati di Manuel Locatelli. L'alternativa è spostare Andrea Cambiaso al centro dando così spazio a Timothy Weah sulla fascia destra. E ancora: confermare dietro il trio Gatti-Bremer-Rugani o riproporre per l'ennesima volta Alex Sandro, che diventerebbe così il giocatore più utilizzato nella storia dell'Allegri allenatore? Tutti che verranno sciolti solo nella giornata di domenica.



PROBABILE FORMAZIONE – Questa intanto la Juve anti-Napoli provata alla vigilia.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.



A disposizione: Daffara, Pinsoglio, Alex Sandro, Danilo, Djalo', Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Weah, Iling-Junior, Milik, Yildiz.

Indisponibili: De Sciglio, Kean, McKennie, Perin, Rabiot.

Squalificati: Fagioli, Pogba.

Diffidati: Vlahovic.