inoperoso per tutto il primo tempo, sfiora il miracolo sul rigore di Moreno.prova ad anticipare tutto quello che può, resistere in velocità sulle schegge spagnole però è dura per chiunque.tiene alta la difesa e protegge Szczesny con la solita leadership, spiazzato dalla carambola del raddoppio, procura il secondo rigore immolandosi alla disperata.: bene, per certi versi pure meglio di De Ligt. Poi rovina tutto con quel fallo da rigore pizzicato dal Var (34' stnon sempre precisissimo quando si sovrappone, ma fa il suo e limita i danni.: Trigueros ci capisce poco quando lo punta, già in avvio crea superiorità e pennella cross che andrebbero sfruttati meglio, poi si perde nelle cose più semplici. Almeno ci prova.lavoro a elastico complesso ma fondamentale, che svolge con grande generosità. Il crollo verticale quando esce (37' st).: pendolino sull'asse centrale tra difesa e centrocampo, però non trova mai una verticalizzazioneforse una delle prestazioni più convincenti della stagione, parte forte e non rallenta mai, questa volta sono altri a tradire.la traversa gli nega un gran gol, da bomber vero. Colpisce in pieno viso Rulli quando perde il tempo giusto da due passi, sul raddoppio partecipa al blackout e nella ripresa non si vede mai.le prime occasioni capitano a lui, le sciupa per troppa frenesia e forse si ferma lì. In ritardo sulla spezzata che porta al raddoppio spagnolo (41' stAll.la Juve questa volta gioca pure bene per un'oretta e forse viene punita oltre i propri demeriti. Ma proprio come contro Lione e Porto, anche la sua squadra sciupa un sorteggio assolutamente abbordabile e si smarrisce quando dovrebbe tirare fuori gli attributi. Alla fine la Juve crolla nel peggior modo possibile, i fischi dello Stadium sono inevitabiliin un modo o nell'altro si salva sempre.: controlla e riparte, anche un tiro da fuori pericoloso.soffre Vlahovic, controlla Morata. La sua esperienza però è fondamentale.dalle sue parti, passare, è particolarmente complicato. E nel finale trova pure la rete del raddoppio.una roccia, prende sicurezza col passare dei minuti.preferito a Chukwueze, gioca un po' a nascondino (19' st Chukwueze 6:).metronomo, uno di quei giocatori che si vedono poco e si sentono parecchio.detta i tempi, sembra lento eppure è sempre dove dovrebbe essere.quando Cuadrado lo punta va in tilt (19' stsi procura il rigore della qualificazione).suo il primo brivido per Szczesny, un mancino dal limite dell'area che sfiora il palo. E tra le linee sa far male (29' stentra appena in tempo per il rigore, lo trasforma con la freddezza dei grandi).gira al largo dai centrali bianconeri, ma quando fa ripartire l'azione sbaglia poco. Il rigore finale è un premio alla prestazione.All.un maestro delle gare a eliminazione diretta. Soffre quando c'è da soffrire, è anche fortunato, poi affonda il colpo al momento giusto.