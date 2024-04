Juventus, Vlahovic: 'Meglio con Chiesa o Yildiz? Per me è ugale'

, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il Milan: "Che cosa può darci questa partita? E' una partita molto importante, che ci può dare ulteriore spinta per finire bene quest'anno, per provare a raggiungere il secondo posto che è un nostro obiettivo"."Sì, sicuramente tutti noi abbiamo degli obiettivi, che ci spingono a lavorare ancora più forte. Sicuramente ce li ho, però tutto al servizio della squadra".

"Con chi mi trovo meglio? Mi trovo bene con tutti e due, per me non è importante, in generale è importante che vinciamo, poi chi gioca non è importante con me".JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.MILAN (4-2-3-1): Maignan, Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi, Adli, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli.