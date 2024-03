Juventus: Vlahovic non è importante, è l'unica cosa che conta per la Champions

Gianluca Minchiotti

Parafrasando il motto bonipertiano "vincere non è importante, è l'unica cosa che conta", possiamo dire che per la Juventus, adesso, Vlahovic non è importante, ma è l'unica cosa che conta. L'attaccate serbo, al di là dell'opaca prestazione fornita settimana scorsa a Napoli, fra pali, gol falliti e un'ammonizione (esagerata) che lo ha portato alla squalifica contro l'Atalanta, in questa stagione ha già dimostrato, come nessun altro nella rosa bianconera, di sapersi prendere la squadra sulle spalle e di trascinarla alla vittoria. E i 15 gol e 3 assist in 24 partite giocate sono lì a dimostrarlo.



CORSA CHAMPIONS - Da qui alla fine del campionato, le reti del classe 2000 di Belgrado saranno fondamentali per consentire alla Juventus la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo per il quale Massimiliano Allegri ha indicato la quota minima di 70 punti. Alla Juve ne mancano 12, ovvero quattro vittorie nelle prossime 10 partite, successi per i quali i gol di Vlahovic serviranno come il pane.



IL FUTURO - Ma c'è di più. Guardando la rosa attuale della Juventus, e pensando al futuro, Vlahovic sembra essere uno dei pochi giocatori sui quali si può pensare di puntare per costruire la spina dorsale di una Juve che voglia tornare vincente, almeno in Italia. E qui, come conseguenza, si torna a parlare di un rinnovo del contratto che ancora non arriva, e che invece, se annunciato in questo periodo, servirebbe a dare fiducia sia a Vlahovic che a tutto l'ambiente, in vista del finale di stagione.



IL CONTRATTO - Ricordiamo che Vlahovic è arrivato a Torino nel gennaio 2022, firmando un contratto importante fino al 2026. L’idea attuale del club bianconero è di allungarlo di uno o due anni, trovando una formula che consenta al club di alleggerire l’ammortamento e il monte ingaggi, ma senza scontentare Vlahovic. L'ex Fiorentina ha un accordo con stipendio a salire, con una base da 7,5 milioni di euro all’anno più bonus, che nell’ultima stagione (2025-26) lo porteranno a guadagnare 12,5 milioni. Vlahovic per la Juve rappresenta il costo più alto: circa 35 milioni all’anno tra stipendio e ammortamento.



RINNOVO O MERCATO - Sulla strada che porta al rinnovo, le domande sono due: Vlahovic è disposto ad allungare il contratto rinunciando a qualcosa sull'aumento di ingaggio della stagione 2025-26? La Juventus considera davvero Vlahovic fondamentale per il suo futuro o c'è ancora l'intenzione di metterlo sul mercato, come avvenne durante l'estate del 2023?