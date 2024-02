Juventus, Vlahovic: 'Settimane non facili. Mancata cattiveria, non siamo stati alla nostra altezza. Tridente? Chiedete ad Allegri'

L'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic ha presentato la sfida contro il Frosione ai microfoni di Sky. Tante le riflessioni, a partire dal possibile cambio modulo al momento negativo che ha allontanato i bianconeri dalla lotta scudetto.



PERIODO NO - "Non sono state settimane facili visti i risultati, però dobbiamo voltare pagina".



VOLTARE PAGINA - "Io e la squadra non abbiamo pensato alle ultime prestazioni ma come fare oggi perchè è molto importante fare tre punti".



FROSINONE - Affrontiamo una squadra forte che gioca bene che tira tanto, continuaa fare il suo gioco. Dobbiamo essere concentrati, cattivi, avvelenati per portare a casa 3 punti".



SCATTO MENTALE PERSONALE - "Cos'è scattato? Non so, tutto il lavoro che ho fatto alla fine è arrivato".



OPPORTUNITA' SFUMATA - "Non sono contento, visto l'opportunità scudetto che avevamo. La squadra è più importante, lavorando si possono ottenere tante cose. Dobbiamo ritrovare vittoria e certezze, aggressività e cattiveraia che avevamo. Nell'ultimo periodo non siamo stati alla nostra altezza".



TRIDENTE - Domanda da fare al mister. Io sono un uomo squadra, mi metto a disposizione per quello che decide il mister, io sono sempre pronto, a me non cambia niente.