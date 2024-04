Altro risultato negativo della Juventus che, con il pareggio per 2-2 contro il Cagliari, ha allungato la crisi che il club bianconero sta attraversando. Sesta partita consecutiva senza vittorie in trasferta solo due vittorie nelle ultime 12 gare disputateche, soprattutto i senatori, hanno iniziato anche a mezzo stampa a prendersi le proprie responsabilità.E fra questi c'è anche, in gol nella serata della Unipol Domus Arena con una punizione perfetta e che attraverso la propria pagina instagram ha voluto pubblicare un post in cui fa mea culpa e in cui si proietta sulle prossime gare.

"Niente scuse, niente alibi. Dobbiamo fare meglio e chiudere al meglio questa stagione. Noi vogliamo vincere e vogliamo farlo con voi".