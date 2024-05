"Sono nata in porta" esordisce così, che dai pali sembra non abbia proprio intenzione di uscire. Classe 2000 è alla Juventus Women da tre stagioni ed ha raccolto la maglia numero 1 lasciata in eredità da Laura Giuliani.Le difficoltà e le particolarità del ruolo dell'estremo difensore, gli aspetti su cui lavorare e quella chiamata della Juventus Women che le ha permesso anche di riavvicinarsi alla sorella Giorgia. Questo e molto altro nell'intervista che segue. (Montaggio video a cura di Andrea Menon)