Quattro gol in sette partite per Arianna Caruso, che anche ieri ha segnato nel 2-0 della Juventus Women contro il Sassuolo. Ecco le su parole nel post partita: "Sono contenta di come ho iniziato la stagione, ma la cosa importante erano i tre punti. Siamo una squadra solida costruita su una base forte, speriamo di continuare così".