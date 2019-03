L'Allianz Stadium si accende, ma non per Cristiano Ronaldo e compagni: prima volta per la Juventus Women, che alle 15 affronta la Fiorentina per la 19esima giornata di Serie A Femminile. Non un match qualunque, ma uno scontro diretto che può valere il titolo: bianconere prime a 47 punti, Viola seconda a 46. Le due squadre si giocheranno il primato in una cornice da favola: tutto esaurito allo Stadium, 39mila spettatori ad assistere a una sfida storica per il calcio femminile italiano.



FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Galli, Pedersen, Cernoia; Aluko, Girelli, Bonansea.



FIORENTINA (4-4-2): Durante; Guagni, Agard, Tortelli, Philtjens; Adami, Breitner, Parisi, Vigilucci; Bonetti, Mauro.



SECONDO TEMPO



84' - GOL DELLA JUVENTUS! Pasticciano Durante e la difesa della Fiorentina, Pedersen ne approfitta e di testa segna a porta vuota!



68' - Due traverse anche per la Fiorentina in un minuto: Guagni al volo sulla trasversale e linea, subito dopo mischia su corner e ancora pallone sulla traversa.



66' - Paura per Salvai: infortunio al ginocchio per la giocatrice della Juventus, lascia il campo in lacrime e in barella tra gli applausi del pubblico.



52' - Sfortunatissima Girelli: ancora di testa, ancora il pallone sulla traversa!



46' - Occasione Fiorentina! Philtjens mette in mezzo all'area un pallone interessante, Bonetti non ci arriva per un soffio​. PRIMO TEMPO



43' - Ci prova Bonetti di testa, palla alta.



36' - Primo giallo del match: duro intervento su Girelli a gioco fermo di Tortelli, ammonizione.



33' - Bonansea prova a sorprendere Durante dalla distanza, palla di poco sopra la traversa.



25' - Percussione centrale di Bonansea, Vigilucci in scivolata salva tutto.



16' - Azione personale di Boattin, che entra in area di rigore ma viene fermata sul più bello da Guagni.



13' - Mauro prova a sfondare dalla fascia destra, chiude Girelli.​



6' - Juve a un passo dal vantaggio: colpo di testa di Girelli, traversa piena!



1' - Subito squillo della Fiorentina: prova Mauro dalla distanza, blocca Giuliani.