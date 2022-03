No, questa volta non è un luogo comune. Le Juventus Women escono dalla Champions League, ma lo fanno davvero a testa altissima. Contro un colosso del calcio femminile come il Lione, infatti, le bianconere sfiorano l'impresa: dopo la vittoria per 2-1 dello Stadium arriva una sconfitta in Francia, un 3-1 che ribalta il discorso qualificazione.



LA PARTITA - La Juve tiene botta in avvio, superata la prima ondata spreca una clamorosa occasione con Hurtig e poi paga un letale uno-due del Lione: tra il 33' e il 35' Hegerberg e Malard fissano il 2-0. La Juve accusa il colpo, fatica a uscire dal guscio anche nella ripresa, Peyraud-Magnin evita ulteriori danni, poi al 73' Macario trova il gran gol che archivia la pratica qualificazione. Ma la squadra di Joe Montemurro non molla mai, c'è ancora tempo per l'incornata di Staskova che dà un senso ai minuti finali, per finisce così 3-1.



IL SOGNO - Il sogno Champions termina, ma la Juve per la prima volta nella sua storia è entrata tra le prime otto d'Europa e ha dimostrato di poterci restare con pieno merito. La Juve ha superato un girone con Chelsea vicecampione d'Europa (eliminato) e Wolfsburg (ora in semifinale), ha poi battuto il Lione in casa e se l'è giocata alla pari o quasi incacando l'eliminazione contro un avversario semplicemente più forte. Ma la scommessa di Stefano Braghin e Montemurro è sicuramente vinta.