Ecco le convocate della Juventus Women per la partita contro il Chievo :



9. Aluko

42. Bacic

31. Bellucci

13. Boattin

11. Bonansea

24. Bragonzi

21. Caruso

7. Cernoia

4. Galli

3. Gama

10. Girelli

18. Glionna

2. Hyyrynen

16. Nick

15. Panzeri

12. Russo

23. Salvai

25. Sikora

27. Silvioni



Assenti le lungodegenti Rosucci, Sanderson, Cantore e Franco. Quest'ultima è vicina al rientro. Petronella Ekroth è invece fuori per una sindrome influenzale e Pedersen per bronchite. Infine Giuliani soffre ancora dei postumi per la botta al piede subita contro l'Hellas Verona nell'ultima partita dell'anno.