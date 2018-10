Aleksandra Sikora , esterno della Juventus Women e della nazionale polacca, si è raccontata sulle colonne de La Stampa. Ecco le sue parole.



COACH - “Non mi sostituisco all’allenatore, mostro quello che tutti possono fare come extra, piccole cose utili al miglioramento come atleti. Formazione, motivazione, salute: sono queste le tre parole con cui si può sintetizzare il progetto. Utilizzo Instagram e Facebook ma c’è anche un continuo scambio via chat, è un modo per essere per tutti loro anche un mental coach”.



SOGNO CHAMPIONS - “In Polonia avevo perso le motivazioni, credo che si debba sempre puntare più in alto. Siamo in molte a giocare all’estero. In Polonia, al contrario dell’Italia, non c’è ancora l’intenzione di investire tanto nel calcio femminile. Il sogno? Vincere la Champions League”.



BRESCIA - “Un grande anno, è stato come vivere in una grande famiglia. Alla Juve è differente e non voglio dire che qui sia meglio o peggio. Semplicemente è diverso: mi alleno e intorno a me c’è un team di grandi professionisti che soddisfano ogni mia richiesta"