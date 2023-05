l'unica certezza indiscutibile è che, forte del suo contratto da 7 milioni netti a stagione fino al 2025. E questo nonostante le voci di queste ore che riferiscono di unaal termine della stagione:. Dovrà essere la società bianconera, se mai, a esonerarlo.(se quest'ultimo dovesse restare), ieri si è registrato un passaggio importante. In conferenza stampa, l'attuale allenatore della Juve ha, in modo chiaro e inequivocabile, in merito al suo ruolo e al suo potere in merito alla scelta del nuovo ds: "Con la società siamo in linea su tutto.e neanche lo voglio avere. La società fa le scelte, io su certe cose non ho mai messo bocca e soprattutto veti., tengo molto al club per cui lavoro e collaboro con tutte le persone che mi vengono messe a disposizione, perché il fine sono i risultati per la Juventus".Che questa dichiarazione sia vera, o sia strumentale al fatto di mostrarsi inattaccabile sotto tutti gli aspetti da parte della proprietà stessa, poco cambia.. Solo una cosa preme ora al tecnico livornese:, al netto delle penalizzazioni.: i processi sono un problema della società e spetterà in quel caso alla società allontanarlo, se crederà, nonostante l'obiettivo minimo della qualificazione alla Champions raggiunto sul campo.