. Molti lo danno per partente, ma poniamo una domanda dopo la conferenza stampa alla vigilia del Milan:Max è stato bombardato per quasi tutta la conferenza per chiedergli se si sentisse ancora allenatore della Juve per la prossima stagione e si è detto certo.e se la Juve vorrà cambiare dovrà pagarlo, visto il suo contratto oneroso. Tutto si decide il 5 giugno, quando le parti si ritroveranno: vedremo cosa succederà, se Elkann gli dirà di farsi da parte o meno. Intanto Allegri programma la prossima stagione con Chiesa che sarà uno dei punti di riferimento della prossima stagione. Un incontro con Elkann, in realtà, Max lo ha già avuto nel quale è stato ribadito il sostegno al tecnico: una bugia di John?Si è parlato anche dicome nuovo direttore sportivo. Allegri si è detto aziendalista e ha negato di aver posto un veto sull'attuale dirigente del Napoli. Per poi ribadire di aver migliorato la classifica della scorsa stagione, parlando dei punti fatti sul campo, e ribadisce l'importanza di vincere anche con Milan e Udinese per tenersi una porta aperta per l'Europa. Di fatto sono partite inutili, è già deciso che la Juve non farà le coppe anche dovesse qualificarsi, ma per lui arrivare a fine stagione e portare risultati sarà importante in vista del 5 giugno., ha dalla sua parte la società, arriverà probabilmente Giuntoli - che vuole venire alla Juve. Se il 5 giugno si concretizzerà quanto profetizzano alcuni ci sarà un altro allenatore, cheThiagoo qualcun altro, ma al momento tutto porta alla conferma del tecnico.