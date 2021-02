Niente Milan per Ozan Kabak. Il difensore turco classe 2000 sta per firmare con il Liverpool: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la trattativa con lo Schalke 04 si è chiusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 25 milioni di euro.



VISITE IN CORSO - L'ex obiettivo rossonero sta effettuando ora le visite mediche a Gelsenkirchen, in accordo con il club tedesco: Kabak sarà a Liverpool domani, con l'intermediario George Gardi che sta concludendo la trattativa in questi istanti. Per rimpiazzarlo lo Schalke ha chiesto all'Arsenal il tedesco Mustafi (ex Sampdoria).



ADDIO MILAN - Il suo nome era tornato di moda nei primi giorni di gennaio, in orbita Milan, ma i dirigenti Maldini e Massara hanno poi deciso di chiudere per Tomori dal Chelsea. Ora il 20enne rinforzerà il Liverpool, rimasto praticamente privo di centrali. Inoltre i Reds di Klopp hanno praticamente definito l'acquisto di un altro difensore: l'inglese Benjamin Keith "Ben" Davies (classe 1995), che arriva dal Preston per una cifra compresa fra i 3 e i 4 milioni di euro.