Kaiky, difensore dell'Almeria, ha confermato a Mundo Deportivo il passato interesse del Barcellona: "Quando una squadra del livello del Barcellona si interessa, ​​è già qualcosa di molto gratificante . Alla fine non è successo, ma volevo davvero venire in Liga e l'Almería ha scommesso su di me. Sono qui per mostrare le mie qualità, sia nella Liga che in Europa. Cercherò di fare bene il mio lavoro per aiutare la mia squadra, che è l'Almería. Vuoi sempre distinguerti contro i grandi club, ma non provo rancore per il Barça".