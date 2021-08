Il presidente del Santos Andres Rueda, durante una riunione del Conselho Deliberativo del club, ha spiegato i dettagli ed i motivi che hanno portato alla cessione di Kaio Jorge alla Juventus: "Ho fatto una proposta di rinnovo lo scorso gennaio che definirei irrinunciabile. Gli ho proposto il 20% della futura cessione. Avevo messo sul piatto il 20% del valore del trasferimento per il calciatore, il 20% per i suoi agenti e il Santos si sarebbe tenuto il 60%. Il tutto legato ad un aumento di stipendio e una clausola che avrebbe consentito al Santos di ascoltare solo offerte da 15 milioni in su. Il mio messaggio era chiaro: 'il rinnovo sarebbe un bene per tutti'. Il giocatore però non ha accettato, da lì abbiamo intrapreso quest'altra strada. Considerando il fatto che sarebbe partito a zero fra 6 mesi, avevamo ricevuto una proposta interessante dal Benfica. Ci sono stati dei disaccordi, dopo dure trattative abbiamo pattuito praticamente le stesse condizioni del Benfica. Un valore fisso e bonus raggiungibili, il primo è legato alla qualificazione Champions della Juventus. Poi abbiamo mantenuto il 5% della futura rivendita e la priorità in caso di ritorno in Brasile, sia in prestito che con una cessione a titolo definitivo. Alla fine abbiamo raggiunto il risultato migliore per tutti. La Juventus ha fatto un ottimo acquisto e il Santos, che rischiava di non incassare niente, guadagna qualcosa".