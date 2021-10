Torino-Juventus è stato il derby di Manuel Locatelli, chiaro. Ma anche di: "L'inizio del sogno" ha scritto il brasiliano sui social dopo il debutto con i bianconeri. Prima presenza, primo derby. Non male per l'attaccante classe 2002 che Allegri ha mandato in campo nei minuti finali al posto di Federico Chiesa. A proposito, proprio l'ex Fiorentina nel momento di uscire dal campo ha caricato Kaio da leader vero., ad Allegri sono bastati pochi minuti per capire che: "Si vede che è sveglio".- Si è presentato a Torino con l'etichetta del predestinato, la Juve ha anticipato mezza Europa decidendo di pagare un indennizzo al Santos pur di anticipare il suo arrivo in estate e non a stagione in corso.con l'obiettivo di scalare posizioni nelle gerarchie dell'allenatore.- Kaio sarà un osservato speciale da qui alla prossima sessione di mercato,. Il suo sogno è segnare in finale di Champions con la maglia della Juve, per ora Allegri non l'ha inserito nella lista ma non è escluso che possa fare un passo indietro nella seconda parte della stagione., dopo i primi minuti in bianconero il brasiliano è determinato a sfruttare ogni occasione che gli verrà data. Per Allegri è l'attaccante 'sveglio', la dirigenza lo studia da vicino riflettendo su cosa fare a gennaio.