Un'annata da dimenticare, culminata con la clamorosa esclusione dalla Croazia ai Mondiali in Russia. Nikola Kalinic sta vivendo un momento di preoccupante involuzione, mentale e tecnica, che lo ha portato spesso a comportamenti fuori dalle righe. Ecco perché il Milan lo ha inserito nella lista dei cedibili, una sua partenza potrebbe far spazio all'arrivo di un nuovo attaccante.

NUOVA FORMULA STUDIATA - Vendere Kalinic per il Milan non sarà un'opera di certo facile, questo il direttore sportivo Mirabelli lo sa bene. I contatti con l'agente del giocatore, Tomislav Erceg, vanno avanti da diverse settimane ed emersa la possibilità di puntare a una formula che possa evitare una significativa minusvalenza: prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra. La valutazione complessiva dell'ex Fiorentina non può essere distante dai 22/25 milioni di euro.

SPUNTA LO SPARTAK MOSCA - Quanto fatto vedere nelle precedenti stagioni permette a Kalinic di avere ancora diversi estimatori in giro per l'Europa. Ci aveva provato l'Eintracht Francoforte, c'era stato più di un abboccamento con lo Schalke 04 anche se alla fine nulla si è tramutato in qualcosa di più concreto. Nikola ha espresso a chiare lettere il desiderio di riscattare la sua prima stagione al Milan, per scrivere un nuovo capitolo di una storia nata male. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso da calciomercato.com, si è inserito con prepotenza lo Spartak Mosca su precisa richiesta del tecnico Massimo Carrera. I russi hanno grandi potenzialità economiche e potrebbero trovare gli argomenti giusti per convincere l'attaccante classe 1988.