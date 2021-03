si racconta. Nel corso di un'intervista a Eurosport, il giovane terzino del Milan ha dichiarato: "A causa del Covid-19 non avevo potuto visitare le strutture. Quando sono arrivato qui era quindi la prima volta"."Ci sono molte cose che entrano in gioco, è stata la prima scelta da fare nella mia giovane carriera. Di solito, quando sali di livello, la tua idea è solo quella di fare un anno in più nel club. Ma tutto è stato fatto in modo abbastanza semplice. Il Milan mi ha cercato molto, è stata un'opportunità unica. Nessuno può prevedere cosa sarebbe successo se fossi rimasto a Lione, forse sarebbe andato tutto bene, forse no. Anche il Milan è stato un salto nell'ignoto, c’era apprensione, ma dietro c'era anche un vero interesse e un vero progetto. Ecco perché ho scelto il Milan"."Se ha influito? Ovviamente, quando ti parla Paolo Maldini... Già da calciatore senti che c'è qualcuno di importante davanti a te. Non l'ho visto giocare perché ero giovane, ma crea qualcosa di diverso dentro"."Quando sei giovane e vedi un club che vuole fidarsi dei giovani, questo conta molto. Leao, Saelemaekers, Bennacer ... Potrei dire praticamente tutti i nomi. Quasi tutti sono effettivamente giovani. È un piacere avere una possibilità e poter vincere. L'allenatore si fida di me. Posso mostrare di cosa sono capace"."L'ho saputo un giorno o due prima. Stranamente, non c'era nessuna pressione particolare. Non mi sono detto: "Vado a vestire la maglia del Milan, ecc." I miei amici mi chiedono se ho spesso una pressione extra, io dico di no. È la stessa pressione di quando sei nell'U17 o in nazionale francese... Quando giochi una partita importante, hai sempre una pressione speciale. Ma per me è esattamente lo stesso. Una volta in partita, tutto passa"."Sono ancora giovane, penso di potermi migliorare ovunque. Se vuoi progredire, devi sempre cercare di lavorare. Questa è la mentalità da avere"."Personalmente, mi impressiona. Visto dalla panchina, in una partita, è qualcosa che colpisce. Quando prende la palla, si gira e lo vedi allontanarsi, hai l'impressione di vedere un treno. È quello che ci diciamo negli spogliatoi. Non puoi stare davanti a lui. Va a 2000 l'ora. Ma non si tratta solo di correre per correre, ha una tecnica impressionante e una qualità nei passaggi. Quando raggiungi un tale livello, vuoi necessariamente unirti alla tua nazionale. Lui sta aspettando".