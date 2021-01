Pierre Kalulu, difensore del Milan, parla ai canali ufficiali rossoneri: "Sono stato orgoglioso sin dall'inizio, era il mio primo contratto da professionista, è stato un bel momento. Il Milan è un grande club, storico, è normale essere orgogliosi".



SUL DEBUTTO - "Alla viglia della sfida conto lo Sparta il mister mi chiesto se potessi giocare da centrale, ho detto sì. E' andata bene, è stato tutto abbastanza semplice".



SULLA PARTITA COL PARMA - "E' stata un po' una sorpresa, è successo tutto in fretta. Dovevo entrare in partita subito, credo di esserci riuscito. Non c'è stato il tempo di provare troppa emozione".



SU ROMAGNOLI - "Ci capiamo bene in campo, mi consiglia la posizione da tenere. Ci coordiniamo bene, anche con gli altri difensori mi trovo bene".



SUL PARAGONE CON DESAILLY - "Mi lusinga molto, io sono giovane e non ho avuto la possibilità di vederlo giocare al massimo delle sue possibilità. Penso ci siano aspetti simili, ma non credo che siamo uguali".



SU PIOLI - "Mi dà fiducia e mi mette a mio agio. Sono giovane, dal mister imparo molte cose, mi danno consigli a seconda della partita. Mi piace molto, mi dà anche libertà".



SU IBRA - "Lo ascoltiamo, quando parla un giocatore con quella carriera e quel palmares è normale ascoltarlo. Cerco di seguire ciò che dice, i suoi consigli sono importanti".



SUL CAGLIARI - "Una partita importante, ma lo sono tutte. Cerchiamo di prepararci bene e vincerla".