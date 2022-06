Il difensore centrale del Milan Pierre Kalulu, ha concesso un'intervista a Telefoot in cui ha parlato del suo futuro confermando le trattative di per il rinnovo del suo contratto.



STIAMO TRATTANDO - "I miei agenti stanno parlando e stanno trattando con il Milan per il mio rinnovo di contratto. Sono molto felice al Milan. Quando giochi in una squadra vincente vuoi assolutamente restarci"