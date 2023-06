I bomber sono egoisti, si sa. E Alan Shearer, che bomber lo è stato per davvero, di certo non fa eccezione. L’ex Newcastle e Blackburn detiene ancora il record di gol segnati in Premier League, un primato messo a repentaglio da Harry Kane. Il capitano del Tottenham però potrebbe lasciare l’Inghilterra in questa finestra di mercato e a Shearer la cosa di certo non dispiacerebbe.



LA PROPOSTA - Intervistato da The Athletic, tra il serio e il faceto, ha detto: ‘Se Harry vuole andare al Bayern, mi metterò alla guida della sua c***** di macchina e ce lo porterò io lì. In realtà, ogni speranza è probabilmente persa. Ha quasi 30 anni, ma si prende cura di sé stesso, sta bene, non ha avuto gravi infortuni ed è perfettamente in grado di tornare in Inghilterra tra un paio d'anni e segnare abbastanza gol da sorpassami. Comunque, per non saperne, datemi pure le chiavi e un navigatore satellitare e ci penso io”. Shearer è disposto a tutto insomma pur di preservare il suo record di 260 reti (Kane è a 213). Quest'ultimo ha ancora un anno di contratto col Tottenham. Su di lui ci sono il Manchester United e i bavaresi che hanno offerto 60 milioni di sterline, proposta rifiutata dagli Spurs che ne vogliono 100.