Il Bayern Monaco vuole un nuovo numero nove per colmare il buco lasciato da Robert Lewandowski un anno fa. E ha le idee non chiare, ma chiarissime su chi sia il giocatore da ingaggiare: Harry Kane, per il quale i bavaresi ora fanno sul serio. Come riferito da The Athletic infatti, il Bayern ha presentato un'offerta formale al Tottenham per il capitano della Nazionale inglese: sul piatto 70 milioni di euro più bonus.



PREFERISCE LA PREMIER, MA... - Non è mistero che Kane voglia cercare una nuova avventura lontano dal Tottenham, con cui non rinnova il contratto in scadenza nel 2024, e finora ha dato la priorità a una soluzione in Premier League, accarezzando l'idea di trasferirsi al Manchester United. I Red Devils, però, non hanno affondato il colpo, così come il Real Madrid: Carlo Ancelotti è un grande estimatore di Kane, ma i blancos stanno aspettando di capire cosa succederà tra Kylian Mbappé e il PSG. In tutto questo si è inserito il Bayern, che ha mosso la prima mossa ufficiale per il bomber britannico.